Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Windenergieanlagen
|
09.06.2026 07:42:41
Nordex-Aktie: Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei ergattert
Das Unternehmen liefert insgesamt 34 Windenergieanlagen für Windparks, die zwischen dem Frühjahr 2027 und Anfang 2028 installiert und in Betrieb genommen werden, wie Nordex mitteilte. Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden. Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
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07:30
|EQS-News: Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group records 155 MW of new orders in Southern Europe and Türkiye (EQS Group)
|
08.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
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08.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
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08.06.26
|Nordex-Aktie stärker: Neuer Heimatmarkt-Auftrag über 255 Megawatt (Dow Jones)
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08.06.26
|TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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08.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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08.06.26
|EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge über 255 MW aus Deutschland (EQS Group)
Analysen zu Nordex AG
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|40,44
|0,40%