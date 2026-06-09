Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Windenergieanlagen 09.06.2026 07:42:41

Nordex-Aktie: Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei ergattert

Nordex-Aktie: Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei ergattert

Der Windturbinenbauer Nordex hat neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 Megawatt (MW) in mehreren südeuropäischen Ländern sowie der Türkei erhalten.

Das Unternehmen liefert insgesamt 34 Windenergieanlagen für Windparks, die zwischen dem Frühjahr 2027 und Anfang 2028 installiert und in Betrieb genommen werden, wie Nordex mitteilte. Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden. Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.

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Nordex-Aktie unverändert: Megaauftrag an Land gezogen - Errichtung von Windenergieanlagen

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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