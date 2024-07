Nordex-Aktie: Neuen Auftrag aus Spanien erhalten

Ab Sommer 2025 wird das Unternehmen 21 Anlagen des Typs N163/5.X an Aquila Clean Energy für den Windpark-Cluster Baza in der südspanischen Provinz Granada liefern und errichten. Der Baza-Cluster erstreckt sich über acht Standorte zwischen den Städten Granada und Almeria in Andalusien. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren, wie Nordex mitteilte.

