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Servicevertrag 09.11.2026 09:34:00

Nordex Aktie profitiert nicht von Auftrag des Energiekonzerns Verbund

Nordex Aktie profitiert nicht von Auftrag des Energiekonzerns Verbund

Ein neuer Auftrag führt den Hamburger Windanlagenhersteller auf einen bislang unerschlossenen Markt. Dabei geht es nicht nur um die Lieferung von Windkrafttechnik.

Nordex hat einen Auftrag vom österreichischen Energiekonzern Verbund bekommen. Der Windanlagenhersteller soll 12 Windenergieanlagen mit 84 Megawatt Gesamtleistung für den geplanten Windpark Spille in Albanien liefern, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Der Auftrag umfasst zudem einen Servicevertrag mit 15 Jahren Laufzeit. Das Projekt ist das erste Windenergievorhaben von Nordex in Albanien.

Für die Nordex-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 0,33 Prozent auf 42,84 Euro nach unten.

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TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquelle: Nordex

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