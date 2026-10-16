Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Zahlen überzeugen
|
16.10.2026 06:51:00
Nordex-Aktie reagiert auf starke Quartalszahlen mit Kursplus
Nordex hebt Margenprognose für 2026 an
Die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des dritten Quartals und die Anhebung der Prognose beruhten auf höheren Margen im Servicegeschäft und einer starken Performance im Projektgeschäft, hieß es in der Mitteilung weiter. Zudem hätten sich in der bisherigen Prognose für das Projektgeschäft berücksichtigte Risiken nicht im angenommenen Umfang realisiert.
Umsatz und operatives Ergebnis legen kräftig zu
Im dritten Quartal war der Erlös zum Vorjahr um 28 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Das Ebitda legte um mehr das Doppelte auf 278 Millionen Euro zu. Die Ebitda-Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent.
Nordex-Aktie legt nach Prognoseanhebung zu
An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Nordex-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent im Vergleich zum XETRA-Schluss zu.
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|37,52
|7,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.