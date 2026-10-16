Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Zahlen überzeugen 16.10.2026 06:51:00

Nordex-Aktie reagiert auf starke Quartalszahlen mit Kursplus

Nordex-Aktie reagiert auf starke Quartalszahlen mit Kursplus

Nordex hebt nach einem überraschend starken dritten Quartal die Prognose für die Ebitda-Marge 2026 deutlich an.

Der Windkraftanlagenbauer Nordex sieht nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Die Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) 2026 werde nun bei 11,5 bis 12,5 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor war Nordex von 8 bis 11 Prozent ausgegangen. Alle anderen Bestandteile der Prognose bleiben unverändert, so erwartet das Unternehmen weiter einen Jahresumsatz von 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro.

Nordex hebt Margenprognose für 2026 an

Die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des dritten Quartals und die Anhebung der Prognose beruhten auf höheren Margen im Servicegeschäft und einer starken Performance im Projektgeschäft, hieß es in der Mitteilung weiter. Zudem hätten sich in der bisherigen Prognose für das Projektgeschäft berücksichtigte Risiken nicht im angenommenen Umfang realisiert.

Umsatz und operatives Ergebnis legen kräftig zu

Im dritten Quartal war der Erlös zum Vorjahr um 28 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Das Ebitda legte um mehr das Doppelte auf 278 Millionen Euro zu. Die Ebitda-Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent.

Nordex-Aktie legt nach Prognoseanhebung zu

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Nordex-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent im Vergleich zum XETRA-Schluss zu.

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex AG

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