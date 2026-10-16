Nordex-Aktie reagiert auf starke Quartalszahlen mit zweistelligem Kursplus

Nordex hebt nach einem überraschend starken dritten Quartal die Prognose für die Ebitda-Marge 2026 deutlich an.

Der Windkraftanlagenbauer Nordex blickt nach einem überraschend lukrativen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Dank höherer Margen und nicht eingetretener Risiken dürfte ein größerer Teil des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitag mit einem kräftigen Kurssprung belohnt.

Die Nordex-Aktie legte zuletzt um 10,67 Prozent auf 38,58 Euro zu. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie bereits um rund 35 Prozent zugelegt.

Nordex hebt Margenprognose deutlich an

Für das laufende Jahr rechnet Nordex-Chef José Luis Blanco zwar weiterhin mit einem Umsatz von 8,2 bis 9 Milliarden Euro. Allerdings sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun 11,5 bis 12,5 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben. Bisher wurden 8 bis 11 Prozent angepeilt.

Als Gründe für den gewachsenen Optimismus nannte das Unternehmen höhere Margen im Servicegeschäft und eine starke Geschäftsentwicklung im Projektgeschäft mit neuen Turbinen. Zudem hatte Nordex in seiner bisherigen Prognose Risiken im Projektgeschäft einkalkuliert, die sich den Angaben zufolge nun nicht im angenommenen Umfang realisiert haben.

Umsatz und operativer Gewinn legen kräftig zu

Im dritten Quartal stieg Nordex' Erlös im Vergleich zum Vorjahr nach vorläufigen Zahlen um 28 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) lag mit 278 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent. Auch der freie Barmittelfluss fiel mit 379 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch aus wie ein Jahr zuvor. Die endgültigen Quartalszahlen will Nordex am 5. November veröffentlichen.

Analysten loben Entwicklung – Chartbild hellt sich auf

Ein Händler sprach von einer beeindruckenden Entwicklung des Windturbinenbauers im dritten Quartal. Die neuen Unternehmensziele lägen zudem über den Erwartungen am Markt. Nordex habe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen selbst die optimistischsten Erwartungen überboten, schrieb Analyst Constantin Hesse von Jefferies zu den Quartalszahlen.

Auch Leon Mühlenbruch von MWB Research reagierte positiv. Er erhöhte seine kurz- und mittelfristigen Gewinn- und Umsatzschätzungen sowie das Kursziel für die Nordex-Aktie von 44 auf 47 Euro. Zugleich warnte er davor, aus dem aktuellen Wachstum und den Margen angesichts des zyklischen Charakters der Windkraftbranche zu weitreichende Schlüsse für die langfristige Entwicklung zu ziehen.

Auch aus charttechnischer Sicht verbesserte sich das Bild. Die Nordex-Aktie überwand am Freitag sowohl die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend als auch die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Verlauf. Mit Kursen von zeitweise mehr als 40 Euro näherte sie sich zudem der viel beachteten 200-Tage-Linie, die als Indikator für den langfristigen Trend gilt.

dpa-AFX