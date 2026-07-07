Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Großauftrag
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07.07.2026 11:10:00
Nordex-Aktie schwächer: Lieferung von 100 Turbinen an UKA geplant
Die Anlagen sind für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern vorgesehen, wie der Hersteller in Hamburg mitteilte. Die Aufträge seien Ende Juni eingegangen und umfassten mehrjährige Service- und Wartungsverträge, hieß es weiter.
Die Nordex gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,78 Prozent auf 43,10 Euro nach.
DJG/rio/hab
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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