Nordex-Aktie schwächer: Lieferung von 100 Turbinen an UKA geplant

Nordex wird dem deutschen Wind- und Solarparkentwickler UKA 100 Turbinen mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 700 Megawatt liefern.

Die Anlagen sind für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern vorgesehen, wie der Hersteller in Hamburg mitteilte. Die Aufträge seien Ende Juni eingegangen und umfassten mehrjährige Service- und Wartungsverträge, hieß es weiter.

Die Nordex gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,78 Prozent auf 43,10 Euro nach.

DJG/rio/hab

DOW JONES