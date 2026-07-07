Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Großauftrag 07.07.2026 11:10:00

Nordex-Aktie schwächer: Lieferung von 100 Turbinen an UKA geplant

Nordex-Aktie schwächer: Lieferung von 100 Turbinen an UKA geplant

Nordex wird dem deutschen Wind- und Solarparkentwickler UKA 100 Turbinen mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 700 Megawatt liefern.

Die Anlagen sind für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern vorgesehen, wie der Hersteller in Hamburg mitteilte. Die Aufträge seien Ende Juni eingegangen und umfassten mehrjährige Service- und Wartungsverträge, hieß es weiter.

Die Nordex gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,78 Prozent auf 43,10 Euro nach.

DJG/rio/hab

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nordex meldet Großauftrag für 17 Windenergieanlagen in Osteuropa - Aktie tiefer

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten