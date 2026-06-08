Nordex-Aktie stärker: Neuer Heimatmarkt-Auftrag über 255 Megawatt

Nordex hat in den ersten Monaten des zweiten Quartals Aufträge aus Deutschland über insgesamt rund 255 Megawatt Gesamtleistung erhalten.

Die Bestellungen umfassen 14 Windenergieprojekte mit insgesamt 39 Turbinen, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Geordert worden seien 19 Turbinen des Typs N163/6.X, elf Anlagen des Typs N175/6.X und neun N149-Turbinen. Die Errichtung und Inbetriebnahme aller Windprojekte sei zwischen Sommer 2027 und Frühjahr 2028 geplant.

Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 1,71 Prozent höher bei 41,52 Euro.

DJG/kla/rio

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