Nordex-Aktie tief im Minus: Hohe Kosten drücken operatives Ergebnis von Nordex

Bei einem Umsatzanstieg um knapp 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro wurde ein operativer Gewinn (Ebitda) von gut 50 Millionen Euro erzielt, teilte der SDAX -Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen überraschend in Hamburg mit. Im Jahr zuvor war das operative Ergebnis noch fast doppelt so hoch gewesen.

Die operative Gewinnmarge liegt damit bei knapp einem Prozent. Auf dieses Niveau hatte das Management die Prognose im Herbst gesenkt. Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg hatten Analysten im Mittel einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von gut 56 Millionen Euro auf dem Zettel.

Die Bestrebungen nach mehr Klimaschutz und dem Ausbau alternativer Energieträger führen bei Nordex zu starker Nachfrage. Der Auftragseingang stieg vergangenes Jahr von 6 auf knapp 8 Gigawatt. Über die Hälfte davon entfiel auf Europa. Dem Wachstumskurs stehen allerdings sehr hohe Kosten gegenüber. Insbesondere für Seefrachten, aber auch für Logistik und Rohstoffe. In den ersten neun Monaten 2021 hatte Nordex daher einen Nettoverlust von fast 104 Millionen Euro verbucht. Wie es hier mit Blick auf das Gesamtjahr 2021 aussieht, wird das Unternehmen am 29. März bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen bekannt geben.

Dann will Unternehmenschef José Luis Blanco auch einen Ausblick für 2022 veröffentlichen. Aktuell sprach er lediglich von einem kurzfristig weiter herausfordernden Umfeld. Mittel- bis langfristig blieben die Perspektiven aber sehr positiv, "getrieben durch die globalen Bestrebungen zur Produktion von CO2-freiem Strom und dem jüngsten Fokus, die regionale Energiesicherheit zu gewährleisten."

Wegen eines schwieriges Wettbewerbsumfeld und einer Verschiebung der Nachfrage nach größeren Rotorblättern hatte Nordex erst Ende Februar angekündigt, die Rotorblatt-Fertigung am Standort Rostock Ende Juni einstellen zu wollen. Davon wären rund 600 Mitarbeiter betroffen.

Nordex-Aktie verliert - Erneuerbare Energie-Werte zollen Erholung Tribut

Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien haben am Mittwoch in einem insgesamt sehr freundlichen Marktumfeld ihrer Erholungsrally Tribut gezollt. Am stärksten traf es den Windturbinenhersteller Nordex , der mit einem Kursminus von letztlich 6,12 Prozent auf 16,86 Euro an das SDAX -Ende rutschte - hier belasteten zusätzlich überraschend vorgelegte Eckdaten für das vergangene Jahr. Die Titel des Solarkonzerns SMA Solar verbilligten sich schlussendlich um 3,29 Prozent. Beim Solar- und Windparkbetreiber ENCAVIS mussten Anleger einen Kursrückgang von anderthalb Prozent hinnehmen.

Wegen gestiegener Kosten für Rohstoffe und Transporte hatte sich der operative Gewinn (Ebitda) von Nordex mit gut 50 Millionen Euro fast halbiert. Einen Ausblick auf 2022 will das Unternehmen erst bei Vorlage der vollständigen Jahreszahlen am 29. März geben.

Zuletzt hatte die Nordex-Aktie wie andere Titel aus dem Bereich Erneuerbare Energien noch sichtbar von den Plänen der EU profitiert, die Energieabhängigkeit von Russland angesichts von dessen Krieg gegen die Ukraine zu verringern.

HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)