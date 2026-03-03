Nordex-Aktie: Turbinenlieferung für Megawatt-Windpark in Hessen

Nordex hat den Auftrag für Lieferung und Errichtung von 8 Turbinen des Typs N163/6.X auf Hybridtürmen für einen Windpark des spanischen Energieunternehmens Qualitas Energy bekommen.

Errichtet werden sollen diese im Sommer nächsten Jahres nahe Bad Hersfeld in Hessen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Teil des Auftrags sei eine 20-jährige Vollwartung der Anlagen.Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 43,04 Euro.

DOW JONES