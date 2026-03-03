Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|N163/6.X
|
03.03.2026 08:13:40
Nordex-Aktie: Turbinenlieferung für Megawatt-Windpark in Hessen
Errichtet werden sollen diese im Sommer nächsten Jahres nahe Bad Hersfeld in Hessen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Teil des Auftrags sei eine 20-jährige Vollwartung der Anlagen.Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 43,04 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag von Qualitas Energy für 56 MW Windpark in Deutschland (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group receives order from Qualitas Energy for 56 MW wind farm in Germany (EQS Group)
|
02.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
02.03.26
|TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)