Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
08.09.2025 08:09:41
Nordex erhält Auftrag über knapp 71 MW aus Portugal
DOW JONES--Nordex hat einen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windkraftanlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtkapazität von 70,8 Megawatt (MW) erhalten. Der Vertrag umfasst auch eine Premium-Service-Vereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks wurden nicht bekannt gegeben.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|04.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|21,44
|0,28%
