Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

08.09.2025 08:09:41

Nordex erhält Auftrag über knapp 71 MW aus Portugal

DOW JONES--Nordex hat einen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windkraftanlagen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtkapazität von 70,8 Megawatt (MW) erhalten. Der Vertrag umfasst auch eine Premium-Service-Vereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren, wie das Unternehmen mitteilte. Die Auslieferung der Anlagen ist für Mitte 2026 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks wurden nicht bekannt gegeben.

September 08, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)

Nordex AG

