Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
22.06.2026 07:52:38
Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat drei Aufträge über insgesamt 484 Megawatt aus den USA erhalten. Geliefert werden sollen 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 Megawatt sowie 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Megawatt. Die Namen der drei Kunden und der Projekte wurden nicht mitgeteilt./err/stk
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AG
|
07:52
|Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group secures new US orders totaling 484 MW (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält neue US-Aufträge über insgesamt 484 MW (EQS Group)
|
19.06.26
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
19.06.26