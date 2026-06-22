Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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22.06.2026 07:52:38

Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat drei Aufträge über insgesamt 484 Megawatt aus den USA erhalten. Geliefert werden sollen 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 Megawatt sowie 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Megawatt. Die Namen der drei Kunden und der Projekte wurden nicht mitgeteilt./err/stk

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