Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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04.08.2026 08:20:44

Nordex erhält Aufträge über mehr als 480 MW aus den USA

DOW JONES--Nordex hat sich in den USA neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von mehr als 480 MW gesichert. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windkraftanlagenhersteller mitteilte, umfassen die drei neuen Aufträge die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X. Nordex nannte weder die Namen der Kunden noch der Projekte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)

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