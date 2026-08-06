Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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06.08.2026 08:22:40

Nordex erhält Großauftrag in der Türkei über 525 MW

DOW JONES--Nordex hat in der Türkei einen Großauftrag an Land gezogen. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windkraftanlagen-Hersteller mitteilte, umfasst der neue Auftrag der Türkerler Holding über insgesamt rund 525 MW die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X sowie einen Premium-Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre. Die Türkerler Holding ist ein Stammkunde von Nordex.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)

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