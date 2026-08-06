Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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06.08.2026 08:22:40
Nordex erhält Großauftrag in der Türkei über 525 MW
DOW JONES--Nordex hat in der Türkei einen Großauftrag an Land gezogen. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windkraftanlagen-Hersteller mitteilte, umfasst der neue Auftrag der Türkerler Holding über insgesamt rund 525 MW die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X sowie einen Premium-Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre. Die Türkerler Holding ist ein Stammkunde von Nordex.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)
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|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
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|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
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|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
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