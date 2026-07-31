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31.07.2026 06:31:29
Nordex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nordex hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2,18 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,501 EUR geschätzt. Der Umsatz war auf 2,17 Milliarden EUR geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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