|
20.11.2025 07:46:22
Nordex Gets Order From SSE To Supply And Install 12 N133/4.8 Wind Turbines In Ireland
(RTTNews) - The Nordex Group (NDX1.DE) said it has secured a fresh order to supply and install 12 N133/4.8 wind turbines at the Drumnahough Wind Farm in Donegal, Ireland. This project is jointly owned by joint partners SSE and FuturEnergy Ireland and will deliver a total installed capacity of ca.60 MW. Nordex will also ensure dependable turbine operation through a long-term Premium Service agreement. Delivery and installation of the turbines is scheduled to commence in 2027.
"We're pleased to have been awarded the contract to manufacture and install turbines for the Drumnahough Wind Farm - another important milestone in Ireland's renewable energy journey," said Jason Welch, Managing Director UK & Ireland at the Nordex Group.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.