27.02.2026 06:31:29

Nordex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nordex hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 EUR je Aktie gewesen.

Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,743 EUR sowie einen Umsatz von 2,58 Milliarden EUR belaufen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,040 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nordex 7,55 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,08 EUR sowie einen Umsatz von 7,55 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen