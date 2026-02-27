|
Nordex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nordex hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 EUR je Aktie gewesen.
Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,743 EUR sowie einen Umsatz von 2,58 Milliarden EUR belaufen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,040 EUR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nordex 7,55 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,08 EUR sowie einen Umsatz von 7,55 Milliarden EUR prognostiziert.
