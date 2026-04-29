Nordex legte Quartalsergebnis vor

Nordex lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,59 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,207 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,54 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at