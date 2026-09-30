Nordex liefert Anlagen für 175 MW Gesamtleistung nach Westeuropa

DOW JONES--Nordex wird in den nächsten beiden Jahren 34 neue Windenergieanlagen mit einer Gesamterzeugungsleistung von 175 Megawatt in Frankreich, Portugal und Spanien errichten. Zum Einsatz kommen entsprechend der unterschiedlichen Windbedingungen und Genehmigungsverfahren fünf verschiedene Turbinentypen, wie der Hamburger Konzern mitteilte. Die Aufträge umfassen neben Lieferung und Errichtung auch den Service über mehrere Jahre. Die Auftraggeber wurden nicht genannt.

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September 30, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)