Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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07.10.2026 07:56:39
Nordex liefert Turbinen mit 389 MW Leistung in die Türkei
DOW JONES--Nordex hat im September mehrere neue Aufträge für Windanlagen aus der Türkei bekommen. Insgesamt wurden 56 Turbinen bestellt, die auf eine Gesamterzeugungsleistung von 389 Megawatt kommen, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Die Order seien jeweils mit einem mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag für die Anlagen verbunden. Die Projekte würden 2027 und 2028 umgesetzt, so Nordex.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)
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07:56
|Nordex liefert Turbinen mit 389 MW Leistung in die Türkei (Dow Jones)
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07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält in der Türkei neue Aufträge über 389 MW (EQS Group)
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
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|Nordex AG
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