Nordex macht mehr Umsatz - operativer Gewinn im 1. Quartal

Der Auftragseingang im Kerngeschäft verdoppelte sich annähernd, was weiter florierende Geschäfte für den im MDAX notierten Windturbinenhersteller verspricht. Den Ausblick für 2024 bekräftigte Nordex

Im abgelaufenen Quartal erzielte das Unternehmen laut eigener Mitteilung einen Umsatz von 1,57 Milliarden Euro, ein Plus von knapp einem Drittel. Operativ erzielte Nordex einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 52,1 Millionen Euro. Im Vorjahr stand hier noch ein Fehlbetrag von 115 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge lag bei 3,3, nach minus 9,4 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich fiel noch ein Verlust von 13,1 Millionen Euro an nach einem Fehlbetrag von 215 Millionen Euro im Vorjahr an.

Der Umsatz soll den bisherigen Planungen zufolge im laufenden Jahr auf 7,0 bis 7,7 (Vorjahr: 6,5) Milliarden Euro zulegen. Angestrebt wird dabei eine EBITDA-Marge von 2,0 bis 4,0 Prozent.

FRANKFURT (Dow Jones)