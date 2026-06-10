Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Turbinenauftrag 10.06.2026 13:08:00

Nordex meldet Großauftrag für 17 Windenergieanlagen in Osteuropa - Aktie tiefer

Nordex meldet Großauftrag für 17 Windenergieanlagen in Osteuropa - Aktie tiefer

Nordex liefert 17 Windturbinen des Typs N163/5.X mit einer Energieleistung von 100 Megawatt (MW) an einen Kunden in Osteuropa.

Der Auftrag umfasst auch einen mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag, wie das Unternehmen mitteilte. Die vollständige Inbetriebnahme der Turbinen ist für 2028 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,95 Prozent auf 38,16 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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