Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Turbinenauftrag
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10.06.2026 13:08:00
Nordex meldet Großauftrag für 17 Windenergieanlagen in Osteuropa - Aktie tiefer
Der Auftrag umfasst auch einen mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag, wie das Unternehmen mitteilte. Die vollständige Inbetriebnahme der Turbinen ist für 2028 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,95 Prozent auf 38,16 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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