Nordex meldet Großauftrag für 17 Windenergieanlagen in Osteuropa - Aktie tiefer

Nordex liefert 17 Windturbinen des Typs N163/5.X mit einer Energieleistung von 100 Megawatt (MW) an einen Kunden in Osteuropa.

Der Auftrag umfasst auch einen mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag, wie das Unternehmen mitteilte. Die vollständige Inbetriebnahme der Turbinen ist für 2028 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,95 Prozent auf 38,16 Euro.

DOW JONES