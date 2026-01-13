Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
13.01.2026 07:24:38
Nordex sammelt 2025 so viele Aufträge wie noch nie ein - Preisumfeld stabil
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ausbau der Windenergie hat dem Turbinenbauer Nordex wie erwartet dicke Auftragsbücher beschert. Im vierten Quartal lagen die Bestellungen bei knapp 3,6 Gigawatt (GW) und damit 9,2 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Analysten hatten bereits mit einem starken Wert beim Auftragseingang gerechnet - nicht zuletzt, nachdem Nordex in den vergangenen Tagen mehrere Großaufträge vermeldet hatte, die noch Ende vergangenen Jahres reingekommen waren. Das Preisumfeld sei im vierten Quartal stabil geblieben. Der Wert des Auftragseingangs sei um knapp zehn Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro nach oben geklettert. Im Gesamtjahr legte der Auftragseingang um 22,5 Prozent auf den Rekordwert von 10,2 Gigawatt zu./zb/stk
