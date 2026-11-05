Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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05.11.2026 08:14:43
Nordex schafft fast verdreifachten Überschuss - weniger Neuanlagen
DOW JONES--Nordex hat sein Konzernergebnis im dritten Quartal mit 147,1 (Vorjahr: 51,7) Millionen Euro nahezu verdreifacht. Damit konnte der Windanlagenhersteller aus Hamburg an das starke Vorquartal anknüpfen. Mitte Oktober hatte Nordex bereits seine Margenerwartungen angehoben, nachdem das EBITDA im abgelaufenen Quartal mehr als verdoppelt werden konnte. Gerechnet wird für 2026 nunmehr mit einer EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent. Nach neun Monaten lag sie bei 10,6 Prozent.
CEO Jose Luis Blanco bezeichnete das abgelaufene Jahresviertel als wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und verwies auf Neuaufträge aus den USA und aus Neuseeland. "Dies ist das Ergebnis einer disziplinierten Umsetzung in den Segmenten Projekte und Service. Unsere Prognose liegt damit am oberen Ende unseres mittelfristigen Zielkorridors, und wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, verlässlich zu liefern", so der Vorstandschef.
Im dritten Quartal produzierte Nordex Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.363 Megawatt, ein Rückgang von 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber im Einklang mit dem Projektplan. Installiert wurden 331 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.021 Megawatt nach 420 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2.576 Megawatt im Vorjahreszeitraum.
Das niedrigere Installationsvolumen sei auf Verzögerungen auf Kundenseite, bei der Erlangung von Transportgenehmigungen und auf Verzögerungen im Zusammenhang mit der Rotorblattfertigung in der Türkei zurückzuführen.
Der Umsatz kletterte wie bekannt um 28,2 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. Gemäß der Umsatzprognose für 2026 kalkuliert Nordex für das Schlussquartal mit Umsätzen in der Größenordnung von 2,25 bis 3,05 Milliarden Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)
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