Nordex schreibt operativ schwarze Zahlen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex hat im vergangenen Jahr Umsatz und operatives Ergebnis verbessert. So stiegen die Erlöse von 5,7 Milliarden auf knapp 6,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag anhand vorläufiger Zahlen in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreichte mit zwei Millionen Euro die Gewinnschwelle. Im Vorjahr stand hier ein Verlust von 244 Millionen Euro zu Buche. Die entsprechende Marge lag bei null Prozent. Nordex schnitt beim Umsatz stärker ab als zuvor in Aussicht gestellt, die Ebitda-Marge lag im Rahmen der ausgegebenen Prognosespanne. Analysten hatten sich beim operativen Ergebnis etwas mehr erhofft./nas/stk