Nordex SE Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nordex SE Un veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,31 Prozent auf 2,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,650 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,52 Milliarden USD – ein Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nordex SE Un 7,90 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at