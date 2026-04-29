Nordex SE Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nordex SE Un gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,86 Milliarden USD gegenüber 1,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at