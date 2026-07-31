Nordex SE Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nordex SE Un hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Nordex SE Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at