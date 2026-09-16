Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Neuer Auftrag 16.09.2026 12:30:00

Nordex sichert sich Auftrag für Windpark nahe Schwedt - Aktie im Blick

Nordex sichert sich Auftrag für Windpark nahe Schwedt - Aktie im Blick

Für einen Windpark nahe der brandenburgischen Stadt Schwedt soll der Windenergieanlagenhersteller Nordex 13 Turbinen mit 91 Megawatt Gesamtleistung liefern.

Deren Montage werde auf 164 Meter hohen Türmen im September 2027 beginnen, wie Nordex in Hamburg mitteilte. In Betrieb genommen soll die erste Anlage im Projekt Schönermark-Passow ab Januar 2028. Teil des Auftrags ist ein Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise marginale 0,05 Prozent stärker bei 38,74 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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