Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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30.09.2026 07:55:39
Nordex sichert sich weitere Aufträge über 175 Megawatt
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat mehrere Aufträge aus Frankreich, Portugal und Spanien erhalten. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 175 Megawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge. Alle Projekte sollen in den Jahren 2027 und 2028 installiert und in Betrieb genommen werden, hieß es./nas/stw
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Nachrichten zu Nordex AG
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07:55
|Nordex sichert sich weitere Aufträge über 175 Megawatt (dpa-AFX)
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07:30
|EQS-News: Nordex Group sichert sich neue Aufträge über 175 MW in Frankreich, Portugal und Spanien (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: Nordex Group secures 175 MW of new orders in France, Portugal and Spain (EQS Group)
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29.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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29.09.26
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
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29.09.26
|EQS-News: Nordex Group receives 42 MW order from Navaris in Germany (EQS Group)
|
29.09.26
|EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag von Navaris über 42 MW in Deutschland (EQS Group)
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28.09.26
|XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AG
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|39,02
|0,83%