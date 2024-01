Nordex steigert Auftragseingang 2023 weltweit um 16 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat seinen Auftragseingang im vergangenen Jahr konzernweit um 16 Prozent auf insgesamt 7,4 Gigawatt (GW) gesteigert. Dazu trug insbesondere das vierte Quartal bei, in dem der Auftragseingang um fast 30 Prozent auf eine Gesamtleistung von knapp 2,5 GW stieg, wie die Nordex Group mitteilte.

Die Bestellungen kamen 2023 aus insgesamt 23 Ländern. Der größte Teil der des Auftragseingangs in Höhe von 86 Prozent entfiel auf Europa, die größten Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei, Spanien und Schweden. Die Nordex Group hatte am Vortag bereits mitgeteilt, dass ihr Auftragseingang in Deutschland im vergangenen Jahr um gut 36 Prozent auf knapp 1,5 Gigawatt (GW) gestiegen ist. Die Region Lateinamerika verzeichnete mit Brasilien und Chile 8 Prozent des Auftragsvolumens. Auf Nordamerika entfiel mit Kanada 4 Prozent der Aufträge und auf die Region "Rest der Welt" mit Südafrika 2 Prozent der Aufträge.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2024 02:13 ET (07:13 GMT)