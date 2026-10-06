Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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06.10.2026 08:09:45
Nordex verbucht Aufträge mit 228 MW Gesamtleistung in Europa
DOW JONES--Nordex hat bis Ende September in Süd-, Mittel- und Osteuropa mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von rund 228 Megawatt bekommen. Die Verträge sind mit Serviceleistungen von bis zu 25 Jahren verbunden, wie Nordex mitteilte.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)
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|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
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|Nordex Buy
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|Nordex AG
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