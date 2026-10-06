Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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06.10.2026 08:09:45

Nordex verbucht Aufträge mit 228 MW Gesamtleistung in Europa

DOW JONES--Nordex hat bis Ende September in Süd-, Mittel- und Osteuropa mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von rund 228 Megawatt bekommen. Die Verträge sind mit Serviceleistungen von bis zu 25 Jahren verbunden, wie Nordex mitteilte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)

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