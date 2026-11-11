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11.11.2026 06:31:29
Nordhealth AS Registered A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nordhealth AS Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,29 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,320 NOK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,02 Prozent auf 166,3 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 152,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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