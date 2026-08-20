Nordhealth AS Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nordhealth AS Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,51 NOK gegenüber -0,430 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 155,6 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 150,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at