Nordhealth AS Registered A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nordhealth AS Registered A lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 152,5 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 131,9 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

