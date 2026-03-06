Nordhealth AS Registered A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nordhealth AS Registered A lud am 03.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,71 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,420 NOK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Nordhealth AS Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 147,7 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 3,70 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,850 NOK beziffert. Im Vorjahr hatte Nordhealth AS Registered A ein Ergebnis je Aktie von -1,130 NOK vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nordhealth AS Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 595,82 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 531,34 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 12,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at