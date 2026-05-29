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29.05.2026 06:31:29
Nordic American Tankers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nordic American Tankers hat am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nordic American Tankers ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordic American Tankers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 106,5 Millionen USD im Vergleich zu 64,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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