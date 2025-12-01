Nordic American Tankers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nordic American Tankers lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,78 Prozent auf 75,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at