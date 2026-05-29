Nordic Aqua Partners AS Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nordic Aqua Partners AS Registered hat am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,14 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordic Aqua Partners AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -2,330 NOK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 155,53 Prozent auf 68,4 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at