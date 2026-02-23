Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B ein EPS von -0,140 SEK in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,630 SEK. Im Vorjahr waren 0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,35 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 70,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B 4,59 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

