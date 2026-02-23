|
23.02.2026 06:31:29
Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B ein EPS von -0,140 SEK in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,630 SEK. Im Vorjahr waren 0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,35 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 70,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B 4,59 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!