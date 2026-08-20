Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nordic Asia Investment Group 1987 Registered B hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 SEK gegenüber -0,520 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at