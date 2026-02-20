|
20.02.2026 06:31:28
Nordic Entertainment Group Registered A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nordic Entertainment Group Registered A hat am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordic Entertainment Group Registered A ein EPS von -0,050 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,98 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,84 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Nordic Entertainment Group Registered A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,280 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Nordic Entertainment Group Registered A im vergangenen Geschäftsjahr 17,68 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordic Entertainment Group Registered A 18,49 Milliarden SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
