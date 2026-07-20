Nordic Entertainment Group Registered A legte Quartalsergebnis vor

Nordic Entertainment Group Registered A hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 SEK. Im letzten Jahr hatte Nordic Entertainment Group Registered A einen Gewinn von -0,010 SEK je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,51 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 4,31 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at