Nordic Entertainment Group Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nordic Entertainment Group Registered B ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nordic Entertainment Group Registered B die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Nordic Entertainment Group Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,420 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,47 Prozent auf 3,32 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,98 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,480 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,36 Milliarden SEK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at