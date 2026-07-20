Nordic Entertainment Group Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nordic Entertainment Group Registered B hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,51 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 4,31 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at