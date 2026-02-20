Nordic Entertainment Group Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nordic Entertainment Group Registered B hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nordic Entertainment Group Registered B im vergangenen Quartal 4,98 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordic Entertainment Group Registered B 4,84 Milliarden SEK umsetzen können.

Nordic Entertainment Group Registered B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,280 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,030 SEK je Aktie gewesen.

Nordic Entertainment Group Registered B hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,68 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,49 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,020 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 18,57 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at