Nordic Entertainment Group Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nordic Entertainment Group Un stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 588,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 446,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at