Nordic Financials ASA Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nordic Financials ASA Registered hat sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -11,820 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at