Nordic Financials ASA Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nordic Financials ASA Registered hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordic Financials ASA Registered ein Ergebnis je Aktie von -30,890 NOK vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 NOK. Im Vorjahr hatten -106,910 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at