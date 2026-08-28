Nordic Halibut AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nordic Halibut AS Registered hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,760 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,0 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at