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28.08.2026 06:31:29
Nordic Halibut AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Nordic Halibut AS Registered hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,760 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,0 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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