Nordic Halibut AS Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nordic Halibut AS Registered präsentierte in der am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,72 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordic Halibut AS Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,130 NOK vermeldet.

Der Umsatz lag bei 47,7 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at